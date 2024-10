I carabinieri gli piombano in casa. Trovano una pistola e hashish

Il blitz a casa e poi l’arresto. E’ stato fermato dai carabinieri di Agugliano e del Norm di Osimo ieri mattina un 23enne di Agugliano, incensurato e senza occupazione. Accertamenti su segnalazione avrebbero portato i militari a perquisire casa sua. All’interno dell’appartamento i militari hanno trovato una pistola Zoraki 765 con nove proiettili. Non solo, sempre nella sua abitazione hanno rinvenuto anche 106 grammi di hashish. Per il giovane l’arresto è scattato immediatamente ed è stato portato ai domiciliari in attesa della direttissima di ieri mattina che si è tenuta al tribunale di Ancona. Le indagini sono tuttora in corso però per ricostruire sia il motivo per cui il giovane detenesse, illegalmente, la pistola in casa sia per capire a chi fosse destinata la droga sequestrata. Il giovane in aula si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’arresto è stato convalidato con l’applicazione dell’obbligo quotidiano di firma. I controlli da parte dei carabinieri sono intensi lungo le principali arterie per scovare anche detentori illeciti di sostanze stupefacenti da immettere nel mercato della Valmusone e della Riviera del Conero. Proprio il giorno prima i carabinieri hanno fermato un uomo per un controllo a un posto di blocco nel territorio di Loreto proprio mentre era alla guida della sua auto: addosso aveva una bustina con 50 grammi di cocaina. 45enne, è stato portato al carcere di Montacuto. Aveva precedenti penali per stupefacenti. I controlli saranno intensificati nel fine settimana.