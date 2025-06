I ciclisti si fermano nel Giardino della Donazione

Da una tragedia può nascere un atto d’amore e generosità. È questo il senso di quanto accaduto alla famiglia di Andrea Micucci, morto due anni fa in seguito a un infortunio sul lavoro, ma grazie a lui cinque persone hanno avuto salva la vita grazie alla donazione dei suoi organi. Nel ‘Giardino della Donazione’, davanti all’ingresso dell’ospedale regionale di Torrette, una cerimonia semplice, ma carica di emozioni per presentare un’iniziativa voluta dalla moglie della vittima, Laura Carota. Partita da Civitanova, città natale della famiglia, in bici raggiungerà il santuario della Madonna del Ghisallo protettrice dei ciclisti.