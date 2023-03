I cinghiali sono a ridosso del cuore della città

Mi è capitato alcuni giorni fa di vedere un video di cinghiali che ‘trotterellavano’ allegramente al Pincio, un video che mi dicono sia diventato virale tra gli anconetani, anche perché finora questi animali non si erano mai avvicinati così tanto alla città, almeno credo. Vedere dei cinghiali in una zona non poi così lontana dal centro è piuttosto inquietante. Probabilmente tra qualche tempo li vedremo anche per il viale della Vittoria... Leggo che c’è l’idea di costruire delle recinzioni per impedire ai cinghiali di avvicinarsi troppo alle zone densamente abitate, ma ritengo che sia difficile ottenere dei risultati ‘definitivi’ con questo mezzo. La verità è che questi animali sono troppi, perché si riproducono in fretta, e che l’unica soluzione è eliminarne una parte, con buona pace degli animalisti. Molti anconetani sono esasperati da questa situazione, e più di uno di loro si sono scontrati, non in senso metaforico, con queste bestie che possono essere anche di grandi dimensioni, riportando ferite anche gravi. C’è chi è stato coinvolto in un incidente mentre era alla guida moto e scooter. La frase più ricorrente nei discorsi sull’argomento è ‘aspettano che ci scappi il morto prima di fare qualcosa sul serio’. Sarebbe il caso di intervenire prima.

Lettera firmata, Ancona