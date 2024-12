I dorici ora ci credono: "Raggiungere la vetta"

Dorici ancora in vacanza per la pausa natalizia: la squadra agli ordini di Massimo Gadda e del suo staff si ritroverà domani per ricominciare la preparazione e poi, come ha specificato lo stesso tecnico, senza altre vacanze fino alla partita di Isernia, al lavoro anche 31 dicembre e 1 gennaio, giorno in cui la squadra si allenerà solo al pomeriggio, nonostante di mercoledì Boccardi e compagni siano di solito impegnati in un doppio allenamento. Da domani, dunque, tutti di nuovo in campo – altro che lunghe pause colavittiane come lo scorso anno – guardando con rinnovata fiducia verso il girone di ritorno. Non è un modo di dire, la rinnovata fiducia, ma la carica che giunge alla squadra dal quarto posto in classifica e dai sette risultati utili consecutivi conquistati dal 10 novembre, data della partita interna con l’Aquila, fino alla sosta natalizia. Una tendenza estremamente positiva – gli stessi punti dell’Aquila, seconda in classifica, meglio soltanto la Samb – che i dorici, forti anche dei tre nuovi innesti, intendono confermare a partire dal mese di gennaio. D’altra parte lo ha dichiarato anche il patron Stefano Marconi, intervenuto lunedì scorso nell’ultimo Punto Biancorosso di Radio Tua prima della sosta: "Alla Samb sta girando tutto bene – ha dichiarato Marconi – ma noi vogliamo restare lassù e magari provare ad avvicinarci, approfittando di ogni suo passo falso". Naturalmente cercando di sfruttare anche la partita di ritorno che si disputerà al Del Conero. Dichiarazioni ambiziose e "bellicose", quelle del socio di maggioranza, che dimostrano quanto i sette risultati utili consecutivi, giunti dopo un periodo non certo brillante culminato con la batosta di Termoli, abbiano riportato entusiasmo all’interno della società. Già operativi da qualche giorno, i tre nuovi innesti dovranno far sentire il loro peso proprio a cominciare dalla sfida di Isernia che inaugurerà il girone di ritorno il prossimo 5 gennaio: sono gli attaccanti Luca Battistini, centravanti giunto dal Desenzano e vecchia conoscenza di Gadda e Tamai, Antonio Varriale, esterno offensivo reduce da un intervento al ginocchio ma pienamente recuperato, l’anno scorso nel Ravenna guidato dal mister di Legnano, giocatore che si sta allenando con i dorici dai primi di novembre, e il giovane centrocampista classe 2006, il lettone Nikita Bikovskis. Il secondo posto dell’Aquila è a 4 lunghezze: cominciare a recuperare quelle sarebbe già un primo obiettivo, concreto e possibile.

Giuseppe Poli