I quadri e le sculture di Mauro Graziani

Si chiuderà sabato la mostra dal titolo ‘Mauro Graziani. Quadri & Sculture’, organizzata dall’Unitre di Falconara Marittima in collaborazione con il Comune. L’esposizione delle opere dell’artista, inaugurata lo scorso fine settimana dall’assessore alla Cultura Marco Giacanella, è allestita alla sala ex Mercato coperto, lungo l’isola pedonale di via Bixio, e potrà essere visitata tutti i giorni dalle 17 alle 19.30. Classe 1947, il maestro Mauro Graziani si è laureato all’Accademia di belle arti di Urbino e le sue opere pittoriche e scultoree sono state al centro di numerose mostre in tutte le Marche. Le sue sculture si possono ammirare in importanti siti anche fuori regione. La mostra ‘Mauro Graziani. Quadri & Sculture’ non è l’unica predisposta in questi giorni in città e nei luoghi dedicati alla cultura. Ad esempio, al Cart del Centro Pergoli, prosegue l’esposizione ‘Sacra Natura. Pastelli e insidioni di Grottammare’, in cui sono visitabili le opere di Pericle Fazzini. In questo caso, la mostra rimarrà allestita fino al prossimo 28 febbraio, secondo gli orari di apertura del Pergoli mentre il sabato con orario dalle 18 alle 19.30.