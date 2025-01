I ’Viva Pooh’ ospiti allo Smood

Già nella passata stagione i Viva Pooh sono stati ospiti dello Smood – Sign music desk di Ceparana. Torneranno lì domani sera, per un tributo alla band di Facchinetti & C. La formazione toscana si rivede sul palco nel locale ceparanese di via Vecchia con la solita line up e cioè Massimo Marchi (voce e chitarra), Valerio Nardi (tastiere e voce), Vincenzo Dursi (tastiere e voce), Alessandro Cervo (batteria e voce) e Daniele Cozzi (basso).

Con un repertorio voci veramente fuori dall’ordinario, i Viva Pooh regaleranno delle grandi emozioni al pubblico presente, durante la fedelissima esecuzione del brani di maggior successo, da ‘Piccola Katy’ a ‘Pensiero’, da ‘Tanta voglia di lei’ a ‘La donna del mio amico’; successi che, nel corso della carriera dei Pooh, hanno permesso alla band di vendere oltre 100 milioni di dischi, record assoluto per una band italiana.

Il concerto inizia alle 22 (in precedenza, dalle 20, la cena). Ulteriori informazioni disponibili contattando (anche per le prenotazioni), il numero 328.7671213.