Iacomucci e Focanti. Due artisti in Piemonte

Gli artisti Carlo Iacomucci e Maria Grazia Focanti che vivono a Monsano protagonisti al salotto Iotiamo di Varallo (Vercelli) Valsesia alla rassegna d’arte "Duo creativo, una sfida positiva", a cura di Federica Mingozzi e Antonio Spanedda. La rassegna sarà aperta da domani fino all’8 giugno 2024. L’associazione culturale creativa Acc, da tempo, ha scelto di sostenere e incrementare la cultura e, anche in questa occasione, ha creato un evento per celebrare l’amore per l’arte, che ha confermato la zona delle contrade storiche di Varallo come fulcro delle attività cittadine. Si tratta di un progetto nato per promuovere il connubio tra artisti e incoraggiare il dialogo, attraverso una serie di iniziative in luoghi e spazi diversi, compresi anche quelli ritenuti non convenzionali. Iacomucci, originario di Urbino. incisore e pittore, è tra gli artista più rappresentativi delle Marche. Ha ottenuto vari riconoscimenti tra cui l’onorificenza di ommendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con decreto del presidente della Repubblica per motivi artistici e culturali. Maria Grazia Focanti si è laureata in Sociologia ad Urbino e poi ha frequentato un corso di pittura all’Accademia Belle Arti di Macerata