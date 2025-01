Il bilancio di previsione sbarca in Consiglio

Dopo le tante e accese discussioni, il Bilancio di previsione 2025-2027 è pronto a sbarcare in aula. La presidente del Consiglio Vincenza De Luca ha convocato per lunedì, alle 14.30, la seduta (fiume) che discuterà anche l’approvazione del programma triennale (per gli anni 2025-2026-2027) e l’elenco annuale (2025), oltre al Documento unico di programmazione (2025-2027). In pratica quegli atti propedeutici a disegnare lo sviluppo di medio e lungo periodo del territorio.

Un’assemblea che, visti i noti e articolati dibattiti falconaresi, verrà ulteriormente arricchita dalla revisione periodica delle partecipazioni societarie dal Comune e dalla relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni. Non solo: al vaglio dell’assise civica anche l’approvazione delle aliquote Imu per il 2025, il Piano degli incarichi 2025 e persino il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il prossimo triennio.

Focus, ovviamente, sui conti dell’Ente, che saranno relazioni dall’assessore Marco Giacanella. Appuntamento alle 14.30 nella sala convegni del Castello di Falconara Alta. Seduta anche in streaming su Civicam.