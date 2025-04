Il Comune non interviene. Comprano il cesto da basket

"Siamo stati avvisati che dei giovani, di fronte all’immobilità dell’amministrazione, hanno a proprie spese comprato e ripristinato il cesto da basket nel campetto di Via Moroder, un vero esempio di cittadini responsabili che di fronte all’indifferenza di chi dovrebbe rispondere alle richieste dei Comitati di Cittadini su situazioni di incuria e degrado si armano di santa pazienza e volontà per restituire decoro e funzioni ad un campetto trascurato da anni". Così in una nota il comitato di cittadini Piano San Lazzaro e Grazie. "Più volte – scrivono – è stato chiesto all’amministrazione comunale di ripristinare la funzione del campetto, ma forse è solo impegnata ai grandi eventi e al centro, trascurando il 90% della città che versa in condizioni di degrado e incuria. A questi ragazzi è andato il plauso di molti residenti e il Comitato è unito nei complimenti nel vedere questi giovani all’opera, ragazzi di seconda generazione che hanno a cuore il nostro quartiere. Si ricorda che all’amministrazione da tempo sono stati segnalati accanto il campetto una vecchia panchina di legno rotta e con spuntoni pericolosi, la scalinata che scende in Largo Staffette Partigiane deturpata da scritte, parolacce, offese, porte dei vani contenitori dei contatori dell’illuminazione pubblica divelti e gettati a terra, la pericolosità del percorso pedonale sopra la piazza senza illuminazione che diventa al buio luogo di frequenze, segnalate pericolose dai cittadini e operatori commerciali della piazzetta. Richieste che sono state oggetto anche nel recente incontro, a seguito dell’invito ricevuto, avuto con il Questore, che ringraziamo ancora una volta per l’interessamento e per quanto le forze dell’ordine stanno facendo per tutto ciò che è di loro competenza. Stesse richieste che invece, e purtroppo, sono nel tavolo degli assessori dedicati fin dall’estate 2023 e tuttora inascoltate. Ora di fronte all’esempio di valorizzazione di questo campetto da parte dei giovani del quartiere ci obbliga a spingere nuovamente sull’Amministrazione per ascoltare il Comitato".