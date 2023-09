Il Corso come un ring. Violenta lite fra due donne. Ferita con una bottigliata

Una donna ferita a bottigliate durante un litigio, un uomo preso a pugni al bar e un giovane che in un momento di ira si è spaccato un mattone in testa. Sono stati due giorni impegnativi per i sanitari del 118 e le ambulanze, corse da una parte all’altra della città per soccorrere i malcapitati. Il primo intervento mercoledì sera, in corso Mazzini. Poco prima della mezzanotte due donne si sono messe a litigare, forse per qualche bicchiere di vino di troppo, in corso Mazzini, davanti al mercato delle Erbe, un luogo che di sera spesso diventa ricettacolo di ubriachi e sbandati. La più giovane, una 30enne, è stata vista da alcuni passanti che aveva un braccio insanguinato. Sarebbe stata la rivale, una 40enne, a ferirla prendendo una bottiglia e aggredendola con quella. Chiamato il 112 è arrivata una ambulanza della Croce Gialla che ha soccorso la 30enne portandola in pronto soccorso a Torrette. La donna ha riferito che era stata l’altra donna ad aggredirla, per questioni non note. La 30enne non ha riportato una lesione grave e potrà sporgere denuncia.

Ieri pomeriggio il secondo intervento, attorno alle 15, in un supermercato di corso Carlo Alberto. Un 40enne è stato preso a pugni da un uomo. I residenti hanno chiamato la polizia ed è arrivata una pattuglia delle volanti per capire cosa stava succedendo. Il 40enne è stato trovato tramortito a terra così è stata chiamata una ambulanza che ha portato il ferito in ospedale. Non è in pericolo di vita. Dietro l’aggressione ci sarebbero stati problemi di alcol.

Alle 15.30 il terzo intervento, in una stradina di Pietralacroce. Dei passanti hanno notato un uomo, di circa 30 anni, che si dava dei colpi sulla testa con un mattone. Il giovane aveva uno scatto di ira in corso e non si capiva il motivo. Qualcuno ha provato ad aiutarlo ma lui è salito a bordo di una vettura, una Fiat Punto di colore nero, lasciando a tutto gas la zona. Aveva la testa ferita e sanguinante. I presenti si sono spaventati e hanno chiamato il 112 per avvertire le forze dell’ordine che c’era un soggetto pericoloso in circolazione. Sono iniziate le ricerche per rintracciare il veicolo. Sul posto è stata chiamata anche la Croce Gialla.

Sempre nel pomeriggio di ieri una ambulanza è dovuta intervenire in via San Martino dove era stato segnalato poco prima, alla polizia, un uomo che apriva le portiere delle auto. Sembrava un ladro ma in realtà era un 60enne in stato confusionale che è stato portato in ospedale.