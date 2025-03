"Il gioco si è interrotto poche volte: è tutto in mano alla squadra"

Anche dalle Marche ampia approvazione per la "prima" del video support a Jesi: "Gli arbitri sono andati al review quattro volte per valutare situazioni – ha commentato il responsabile Can 5 Élite Angelo Galante (foto) –. Sia allenatori sia arbitri hanno ben interpretato il protocollo del video support. Siamo in una fase di lavoro sicuramente importante per il prosieguo e siamo certi che gli arbitri beneficeranno di un ulteriore step di crescita". Una soddisfazione anche sugli spalti, come ha confermato Marco Capretti, vicepresidente vicario Lnd Marche e responsabile della sezione calcio a 5 delle Marche, che era presente alla partita: "Esperienza sicuramente positiva, il gioco è stato interrotto pochissime volte, non c’è la discrezionalità del Var, non ci sono le polemiche, tutto è nelle mani della squadra. E poi la decisione spetta comunque all’arbitro. Altra cosa che mi è piaciuta è che l’arbitro ha spiegato al palazzetto cosa è successo. Un test decisamente importante, anche le squadre sono soddisfatte, perché comunque è un qualcosa che ti responsabilizza, ti senti più padrone del tuo destino. Con il presidente del futsal nazionale ho un rapporto quotidiano, non si aspettava tanta mediatizzazione per questo evento. La divisione calcio a cinque ha fatto questo investimento per poterlo portare a tutti i grandi eventi, il costo è ragionevole". Le Marche esprimono piena soddisfazione per il test, insomma: "Peccato solo per chi è rimasto fuori da un PalaTriccoli gremito", ha concluso Capretti.