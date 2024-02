Il Loreto passa in vetta. Ostra e Arcignano ok

Giornata delle sorprese la diciannovesima nel girone D di Seconda Categoria. La capolista FC Osimo viene sconfitta 3-1 sul campo del Castelfidardo e perde il primato a vantaggio del Loreto, che espugna 2-0 il terreno dell’Osimo Stazione Five. Dietro le due battistrada perdono pure sia il San Biagio, contro l’Europa Calcio, che la Nuova Sirolese, contro la GLS Dorica (foto), rimanendo appaiate al terzo posto.

Insomma per le big una giornata no, tranne che per il Loreto che è bravo ad approfittarne passando a condurre la classifica. Giornata non banale nemmeno nel girone C dove la questione per la promozione diretta pare diventata una lotta a due tra Ostra e Argignano, entrambe vittoriose: il Corinaldo, terzo, è ora a 7 punti dalla vetta. Non troppi, ma nemmeno pochi.

Diciannovesima Giornata. Girone C. Risultati. Argignano-Monsano 3-2; Aurora Jesi-Serrana 1933 1-1; Avis Arcevia-Rosora Angeli 1-0; Corinaldo-Olimpia Ostra Vetere 1-0; Le Torri Castelplanio-Palombina Vecchia 4-0; OJ Falconara-Ostra Calcio 1-3; Terre del Lacrima-Leonessa Montoro 0-0; Trecastelli-Cupramontana 2-0.

Classifica. Ostra Calcio 42; Argignano 40; Corinaldo 35; Avis Arcevia 34; Olimpia Ostra Vetere 33; Terre del Lacrima 31; Monsano, Trecastelli 28, Le Torri Castelplanio 26; Cupramontana 22; Palombina Vecchia 20; Serrana 1933 18; Leonessa Montoro 17; Aurora Jesi 14; Rosora Angeli, OJ Falconara 12.

Prossimo turno. Avis Arcevia-Trecastelli; Cupramontana-OJ Falconara; Monsano-Aurora Jesi; Olimpia Ostra Vetere-Terre del Lacrima; Ostra Calcio-Leonessa Montoro; Palombina Vecchia-Argignano; Rosora Angeli-Corinaldo; Serrana 1933-Le Torri Castelplanio.

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Atletico Ancona 1-1; Ankon Dorica-Colle 2006 2-1; Europa Calcio-San Biagio 2-1; Giovane Offagna-Piano San Lazzaro 2-0; GLS Dorica-Nuova Sirolese 3-2; Osimo Stazione Five-Loreto 0-2; SA Castelfidardo-FC Osimo 3-1; Villa Musone-Candia Baraccola 1-1.

Classifica. Loreto 43; FC Osimo 42; San Biagio, Nuova Sirolese 38; SA Castelfidardo 36; Ankon Dorica, Agugliano Polverigi 34; GLS Dorica 31; Villa Musone 27; Candia Baraccola, Piano San Lazzaro 22; Osimo Stazione Five 17; Europa Calcio 16; Giovane Offagna 15 (-1); Atletico Ancona 10; Colle 2006 2.

Prossimo turno. Atletico Ancona-Colle 2006; Candia Baraccola-Europa Calcio; FC Osimo-Ankon Dorica; GLS Dorica-Osimo Stazione Five; Loreto-Agugliano Polverigi; Nuova Sirolese-SA Castelfidardo; Piano San Lazzaro-Villa Musone; San Biagio-Giovane Offagna.

