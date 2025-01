"Il monitoraggio ambientale in tempo reale"

Per tutelare il patrimonio naturale, nel 2025, "sarà effettuato un censimento aggiornato del verde pubblico che ci permetterà di avere un quadro completo e consentirà un più efficace monitoraggio e la pianificazione di azioni mirate". Così l’assessore all’Ambiente Elisa Penna, disegnando gli obiettivi per l’anno da poco iniziato. Già nei primi mesi, sono "previsti interventi di potatura e numerose piantumazioni anche alla luce delle disposizioni previste nel nuovo Regolamento del verde pubblico - già analizzato in Commissione insieme al Regolamento per l’autocompostaggio, prima del passaggio in Consiglio comunale - che rappresenterà uno strumento fondamentale per la cura e la valorizzazione dei beni ambientali del nostro comune", sostiene la leghista, secondo la quale si arriverà, sempre nel ‘25, anche alla "realizzazione del bosco urbano al parco Robinson, oltre al completamento della riqualificazione del parco Unicef".

L’assessore, inoltre, anticipa che porterà avanti "con ancora maggiore forza", le politiche di "contrasto all’abbandono dei rifiuti, pratica che abbiamo visto essere ancora diffusa in alcune aree del territorio e che danneggia il decoro urbano, il nostro ambiente e manca di rispetto nei confronti dell’impegno e della serietà con cui la maggioranza dei concittadini agisce". Si lavorerà su due fronti: "Potenziando i sistemi e la strumentazione per il monitoraggio dell’abbandono irregolare, per una sempre maggiore azione di verifica e nelle sanzioni, nonché dal punto di vista della sensibilizzazione".

Prosegue Penna: "Saranno previsti vari incontri per promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente e la conoscenza dei sistemi di conferimento dei rifiuti a disposizione della cittadinanza. Tra questi in particolare la prima isola ecologica smart, che sarà presto posizionata in centro (dietro piazza Mazzini, ndr) e utilizzabile mediante codice fiscale".

Ma non sono finite le novità, come anticipato dal Carlino: "Saranno installati tre display Led multifunzionali che, mediante il collegamento a una piattaforma dedicata, permetteranno di dare informazioni alla popolazione su quelli che sono i dati di monitoraggio ambientale e climatico e saranno in grado di poter informare in tempo reale la popolazione nel caso di situazioni di emergenza. Il nostro obiettivo è quindi quello di mettere in atto dei progetti che abbiano una visione integrata complessiva che unisca l’innovazione tecnologica al rispetto per l’ambiente, senza mai dimenticare il coinvolgimento attivo della comunità nella costruzione di un futuro sostenibile", la visione di Penna, che detiene anche gli assessorati a Politiche educative e giovanili.