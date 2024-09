Il Polo Sud ora è in piazza

Il Polo Sud in piazza Cavour, ad Ancona. Visto il caldo di questi giorni l’idea a qualcuno non dispiacerebbe. In realtà il freddo sarà solo ‘evocato’ da splendide immagini, quelle della nuova mostra fotografica di Go World "Antartide: scatti dalla fine del mondo". L’autore è Sergio Pitamitz, che venerdì (ore 18) sarà presente all’inaugurazione. Fino al 25 settembre si potranno ammirare ventotto sue foto che portano il visitatore alla scoperta di scenari straordinari e della fauna che li abita. "Conoscere l’Antartide è come viaggiare attraverso un mondo così estraneo a quello in cui viviamo che ci dà l’impressione di aver cambiato pianeta o di aver messo piede nell’era glaciale della preistoria del mondo", affermava l’esploratore argentino Hernan Pujato. Ed è proprio in Antartide, ‘alla fine del mondo’ che ci guida Pitamitz, fotografo professionista e giornalista con doppia cittadinanza francese e italiana. Collaboratore di National Geographic, Pitamitz è specializzato in natura, animali e conservazione, e in particolare di grande fauna africana e regioni polari. Sue immagini e servizi sono apparsi in centinaia di pubblicazioni, tra cui National Geographic Magazine, BBC Wildlife, Terre Sauvage, Oasis, Africa Geographic, Geo, The New York Times, Time, Newsweek e Figaro Magazine.

Ludovico Scortichini, presidente di Go World, spiega che "continua la volontà da parte nostra di trasmettere dei contenuti valoriali importanti e moderni: al di là delle fotografie, tecnicamente perfette, vogliamo riuscire a promuovere il valore intrinseco che ciascuna immagine trasmette. Il nostro obiettivo è allestire mostre dedicate non solo agli appassionati di fotografia, ma riuscire a destare interesse e coinvolgere chiunque: da qui la scelta di location di passaggio, accessibili a tutti e in ogni momento". Scortichini aggiunge che "questa è la quarta delle quattro mostre in programma per l’estate, e altre ne seguiranno nei prossimi mesi, senza escludere il coinvolgimento di alcune scuole. E soprattutto ai più giovani che vorremmo trasmettere valori profondi e universali, legati alla cultura del viaggio e dell’incontro. Approfitto per ringraziare l’assessore alla cultura Anna Maria Bertini per averci dato questa possibilità". Go World è un gruppo di tour operator specializzato nella creazione di viaggi su misura in tutti i continenti. Per maggiori informazioni: info@goworld.it.