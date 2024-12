Il rebus Gabbianelli

Mercato ed infortuni tengono banco nell’ambiente vigorino. La finestra invernale porterà qualche novità, questa è l’unica certezza al momento, ma non sono ancora state definite le modalità. Qui entra in gioco il secondo punto, ovvero l’entità del problema al ginocchio di Gabbianelli: in base al periodo di assenza del centrocampista, la società deciderà se sostituirlo o dare precedenza all’acquisto di un centravanti. In queste ore le decisioni sono sospese in un limbo, eppure mister Clementi sta già studiando alcune alternative. Soluzioni che potrebbero prevedere un maggiore impiego di Gonzalez: l’ex Fano si sta facendo apprezzare dall’allenatore ed oltre ad una tecnica eccellente, gode di una discreta versatilità tattica che potrebbe rivelarsi molto utile se ben calibrata. In sostanza la Vigor potrebbe avere la soluzione in casa, senza dimenticare che a centrocampo le alternative non mancano.

Nel frattempo si avvicina la gara contro il Notaresco, in programma alle 15 di domenica al "Bianchelli", ed il club si aspetta il solito, incessante sostegno da parte del popolo rossoblu. A tal proposito ha già diramato alcune utili informazioni sui biglietti. Il servizio di prevendita è già attivo per gli appassionati senigalliesi e terminerà domenica mattina alle ore 10. I tagliandi sono acquistabili nel Vigor Official Store di via Cattabeni 41, con uno sconto di 2 euro rispetto alla vendita al botteghino. Il settore "Gradinata" invece sarà dedicato ai tifosi ospiti e domenica rimarrà aperto.

Nicolò Scocchera