"Il rettore venga in piazza con noi contro i tagli"

"Contro i tagli all’istruzione, rilanciamo l’invito dell’Unione degli universitari alla convergenza dei Rettori e della comunità accademica sulle piazze contro le scelte del Governo". L’appello per una adesione alla giornata di protesta di domani dalle 9 e 30 in piazza Roma, è degli studenti di Gulliver Udu Ancona, al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gianluca Gregori. "I nuovi tagli sui finanziamenti pubblici all’istruzione – sottolineano – non hanno risparmiato nessuno, ancora una volta vengono colpite tutte le categorie, dagli studenti ai ricercatori, dai docenti ai dottorandi, fino alla Governance degli Atenei. Lo sciopero, già lanciato da Flc Cgil per il 31 ottobre, mira, infatti, a manifestare il dissenso nei confronti di un settore costantemente investito dalla precarietà, che le recenti mosse del Governo hanno solo peggiorato. Come rappresentanti della comunità accademica dell’Univpm, abbiamo sottoposto al nostro Rettore la lettera inviata alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per invitarlo a sostenere le ragioni dello sciopero – dichiara Sabrina Brizzola, coordinatrice della lista Gulliver – Ad essere colpito è l’intero sistema universitario, pertanto è necessaria la convergenza di tutte le sue componenti".