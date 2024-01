Il torneo della Befana a Loreto. Oggi scende in campo la U17

Torna puntuale a Loreto il Torneo della Befana organizzato dalla Nova Volley Loreto. Oggi e domani in campo le squadre della categoria Under 17 maschile che si contenderanno il trofeo. Il via dalle ore 9 con il Palaserenelli e il Palacardinali che ospiteranno la 25’ edizione. Due gironi da quattro squadre con tre partite eliminatorie costituiranno la fase preliminare. Domani poi ci saranno gli incroci tra le prime e le seconda di ciascun girone così come le terze e le quarte. Nel pomeriggio le finali e la premiazione. Al Palaserenelli alle 9 si comincia con la formazione di coach Calamante opposta al Volley Macerata mentre le altre due formazioni del girone A sono Santoni Grottazzolina e Gada Pescara. Al PalaCardinali si sfideranno nella prima partita sempre alle 9 la Sabini Castelferretti e Pallavolo Macerata mentre nel corso della mattinata entreranno in gioco Sir Umbria Perugia e Montesilvano. I neroverdi under 17 della Nova Volley padrone di casa griffati SunForlife Lal Diesel Marche hanno la voglia di essere protagonisti in un torneo storico per il settore giovanile loretano.