Impianti a biometano, prove di dialogo

Sgr Rimini, proprietaria degli impianti di biogas di Osimo oggetto di conversione a biometano, si è confrontata sul caso che ha visto nascere comitati spontanei di cittadini contro il progetto in un incontro organizzato al G hotel. I vertici dell’azienda hanno affermato che l’impianto osimano rappresenta un esempio di economia circolare e lotta al cambiamento climatico, crea valore per il territorio. Presenti diversi stakeholders del settore e l’amministrazione comunale di Osimo con la sindaca. Assenti i comitati. Presente anche Legambiente che ha lanciato un invito: "Serve dialogo tra tutte le parti. Il biogas offre sicuramente diversi vantaggi, tra cui la produzione di energia rinnovabile, la gestione sostenibile dei rifiuti e la riduzione delle emissioni di gas serra. Tuttavia, può presentare anche svantaggi, soprattutto per gli abitanti della zona che vanno dai potenziali odori sgradevoli all’aumento del traffico pesante. Siamo convinti che facendo gioco di squadra tra tutte le varie componenti, si possano trovare delle soluzioni migliorative per la salvaguardia dell’ambiente, della qualità di vita e della salute dei cittadini della zona".