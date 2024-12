Impianto di risalita ok, ma è caos per i lavori

"E’ stato completamente sostituito l’impianto elettrico ed elettronico dell’ascensore che collega Via Castelfidardo con piazza della Repubblica".

Così la giunta Fiordelmondo dopo i disagi per mesi di aperture a singhiozzo, alternate a chiusure per "motivi tecnici". "L’impianto di risalita, che negli ultimi mesi ha presentato diverse problematiche, torna dunque a funzionare completamente – aggiungono dall’amministrazione comunale -. Il personale della ditta ha effettuato numerosi interventi sul posto però malfunzionamenti di varia natura hanno determinato l’intervento di sostituzione di tutto l’impianto".

Una notizia attesa specie in questi giorni che precedono il Natale. Ma ieri, penultimo week end prima delle festività, non sono mancati disagi per via della chiusura di via Pastrengo e le modifiche alla viabilità dovute alla rimozione dell’amianto al complesso San Martino.

Arrabbiati soprattutto i commercianti perché "diverse famiglie – spiega uno di loro - ci hanno detto non sarebbero venute per via del cantiere, della rimozione dell’amianto e della difficoltà nell’accedere al centro. Allora tutti nei centri commerciali ovviamente".

"Si può cambiare la viabilità in centro per lavori il penultimo weekend prima del Natale e dopo una settimana di pioggia in cui si è vista solo desolazione?" protesta un altro commerciante via social.

"C’è un po’ di malumore tra i commercianti per la scelta del periodo legato alle festività e agli acquisti di Natale – spiega il presidente dell’associazione JesiCentro Edoardo Giannini -. Ci hanno spiegato dal Comune della necessità di rimuovere l’amianto e di doverlo fare quando le scuole sono chiuse. Certo avremmo preferito lo facessero a gennaio sarebbe stato meglio per la nostra categoria. C’è da dire però che oggi pomeriggio l’afflusso c’è. L’informazione è stata data dal Comune. Alcuni si sono trovati davanti la strada chiusa e hanno forse fatto più difficoltà a trovare parcheggio ma comunque non stanno mancando le persone in centro e questo è un certamente un bel segnale".

Per l’intervento che dovrebbe concludersi domani alle 14, in base alle prescrizioni dell’Ast resterà chiusa via Pastrengo, vale a dire la strada che da Corso Matteotti raggiunge il circolo Cittadino. Questo comporta modifiche importanti alla viabilità e alla sosta lungo tutta la parte orientale del centro e non solo. Per chi arriva dall’Arco c’è l’obbligo di svoltare a sinistra verso le vie mura Occidentali e Montello.

Sara Ferreri