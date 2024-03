In auto a folle velocità non si ferma all’alt. La polizia insegue e denuncia un 23enne

Dalla Baraccola al centro città a tutta velocità. Lo ha fatto un 23enne, la notte scorsa, inseguito per chilometri ed infine fermato dalla polizia. "Non vi ho visti" avrebbe detto il giovane agli agenti che gli hanno chiesto spiegazioni su come mai nonostante i lampeggianti e il richiamo sonoro a fermarsi lui aveva proseguito per la sua strada a tutto gas. Il giovane è stato multato e denunciato per eccesso di velocità e per non essersi fermato all’alt della polizia. L’inseguimento è iniziato alle 4, in via Primo Maggio. Gli agenti hanno visto l’auto sfrecciare a gran velocità e così l’hanno raggiunta per fermarla ma il conducente li ha ignorati. Lui ha accelerato e la pattuglia ha di nuovo intimato l’alt con sirene e lampeggianti e comunicando anche con un microfono.