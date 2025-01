"In punta di piedi" al teatrino del Piano: è il lavoro che porta sul palco il Canguro

Uno spettacolo ‘In punta di piedi’ da venerdì a domenica (ore 18) al Teatrino del Piano di Ancona. E il titolo del lavoro che il Teatro del Canguro porterà in scena per tutto il mese di gennaio (repliche il 24, il 25 e il 31) e l’1 e il 2 febbraio. Sul palco saliranno Cecilia Raponi e Natascia Zanni. ‘Addormentarsi è già una bella impresa se non si è stanchi, o se lo si è troppo – si legge nella presentazione -. Figuriamoci quando si vuole anche dormire proprio per bene e fare, se possibile, bei sogni. A volte i bambini alla sera fanno di tutto per non addormentarsi, perché vogliono ancora giocare, e non vogliono perdere tempo dormendo. Invece al mattino, quando è ora di alzarsi, succede sempre il contrario. C’è bisogno di qualche utile consiglio per sapere come fare così da predisporsi al meglio al riposo notturno.