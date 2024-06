In un volume la città tra il 1919 e il 1929

Oggi alle 18, nei locali della Biblioteca francescana di piazza Sant’Antonio, sarà presentato il terzo volume del ciclo ‘Falconara il fronte silente’, progetto editoriale nato dallo studio delle carte contenute nell’archivio comunale e sulla base dell’attività di archiviazione e digitalizzazione del fondo storico avviata dal Comune. Il nuovo volume si intitola ‘La memoria di pietra e di bronzo 1919 - 1929’ e, come i precedenti, è il risultato di un grande lavoro di ricerca del gruppo formato dall’archivista Alessandra Cesanelli e dagli storici locali Luigi Tonelli e Sergio Salustri. Accanto ai testi documentali conservati nell’archivio sono stati valorizzati foto e documenti messi a disposizione dalle famiglie falconaresi e dalla curia per coinvolgere gli stessi cittadini nell’individuazione delle fonti. Il periodo preso in considerazione, dal 1919 al 1929, fu caratterizzato da una crisi ma anche da una profonda trasformazione, sociale e urbanistica: in particolare quello tra l’Unità d’Italia e la realizzazione della ferrovia, quando Falconara è diventata ‘Marittima’ e il centro della vita sociale si è spostato dal borgo antico alla Marina.