Incendio in campagna: a fuoco dieci ettari

Il caldo di questi giorni unito anche al vento complice dei numerosi incendi che si stanno verificando nella provincia. Ieri un rogo di vaste proporzioni ha interessato la campagna di Santa Maria Nuova.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con ben quattro squadre che sono arrivate da Ancona, Jesi, Osimo e Arcevia con i pompieri che sono stati impegnati in un incendio di vaste proporzioni divampato nella campagna di Santa Maria Nuova, in via Querciabella, intorno alle 12,30 di ieri.

Le fiamme hanno mandato in fumo circa dieci ettari di terreno. Per fronteggiare il fronte del fuoco è dovuto entrare in azione anche un elicottero per le operazioni di spegnimento che si sono concluse verso le sei del pomeriggio.

Sembra che a provocare l’incendio siano state delle scintille che sono arrivate da una mietitrebbia, impegnata nella mietitura del grano. La scarsità di pioggia che ha reso secco il terreno delle campagne, unito al vento ha aiutato le fiamme a propagarsi e a impegnare i vigili del fuoco per molte ore. Per fortuna non si segnalano feriti.