Incidente in centro: era ubriaco, via la patente

Stretta nei controlli stradali a ridosso delle feste da parte dei carabinieri di Jesi. Nella notte tra domenica e lunedì, i militari del Nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti per un incidente in centro, quando un’auto è piombata su un’altra in sosta. Durante gli accertamenti è emerso che il conducente, un 26enne, versava in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, pur rifiutandosi di sottoporsi alle specifiche verifiche. Gli uomini dell’Arma hanno provveduto a ritirargli la patente e a sequestrargli il mezzo. Non solo: lo stesso mezzo è risultato circolare con la revisione scaduta, dunque sospeso dalla circolazione.

La scorsa settimana, invece, era finito nei guai un 24enne, pizzicato all’alba mentre stava rincasando. In quel caso aveva perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Dopo il controllo, il ragazzo aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, cui è conseguito il ritiro della patente. Per fortuna, in entrambi i casi, i giovani non hanno riportato lesioni, ma a loro sono state contestate le aggravanti di aver commesso le infrazioni di notte e di aver provocato incidenti.