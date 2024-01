Abbagliata dal sole finisce contro lo spartitraffico, ferita una donna

Ancona, 22 gennaio 2024 - Stava percorrendo l'asse attrezzato in direzione Baraccola quando ha perso il controllo della sua macchina ed è finita contro lo spartitraffico all'uscita delle Grazie. È quanto accaduto questa mattina a una donna di 42 anni che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe finita contro il guard rail accecata dal sole. La donna è stata subito trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Torretta in condizioni considerate non gravi dai sanitari giunti sul posto per le prima cure del caso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la croce gialla, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale.