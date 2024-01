Violento schianto frontale, 39enne in prognosi riservata a Torrette

Grave incidente nella notte lungo la strada statale ex 210 Faleriense nel territorio di Rapagnano, un uomo di 39 anni è stato trasferito al pronto soccorso del Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 23,50 nella notte fra venerdì e sabato in località Osteria, frazione di Rapagnano, a scontrarsi frontalmente in maniera molto violenta una Fiat Idea e una Lancia Y, i residenti richiamati dallo schianto hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono accorsi rapidamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Fermo e carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, che oltre a garantire la sicurezza degli operatori e della viabilità, si sono adoperati per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’impatto è stato molto violento tanto che i due mezzi sono andati letteralmente distrutti, a riportare la peggio il conducente della Fiat Idea, un uomo di 39 anni residente a Monte Urano, che in seguito all’impatto ha perso anche i sensi. I sanitari valutata la dinamica dell’impatto e le condizioni del monturanese, hanno trasferito in codice rosso il 39enne al pronto soccorso del Torrette di Ancona, cove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata. Sembrano meno gravi le condizioni del secondo conducente.