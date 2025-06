C’è l’Open Day sull’emicrania: ecco le iniziative

In occasione della terza edizione dell’Open Day sull’emicrania che si celebrerà negli ospedali Bollino Rosa della fondazione Onda Ets, la Uoc Neurologia, di concerto con la direzione medico-ospedaliera, ha organizzato tre iniziative che si terranno il 18 giugno all’ambulatorio neurologico all’ex Inam in via Gigliucci: si terranno dei colloqui in presenza con un neurologo che sarà a disposizione degli utenti dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 16. Per accedere ai colloqui (32 posti disponibili) è necessario prenotarsi allo 0734-6252381. Le prenotazioni si apriranno il prossimo 10 giugno (dalle 15 alle 17) e saranno disponibili fino ad esaurimento posti. Sempre per il 18 giugno i cittadini potranno usufruire (in questo caso la prenotazione non è obbligatoria) di un colloquio telefonico con un dirigente neurologo. I colloqui (12 disponibili) si svolgeranno dalle 16 alle 18. E ancora dalle 18 alle 19 sarà allestito un Info Point. Per accedervi non è richiesta la prenotazione.