Ecco 5 defibrillatori a copertura totale del territorio

Investire nella sicurezza sanitaria e pubblica. Si muove verso questa direzione l’Amministrazione comunale di Lapedona guidata dal sindaco Mauro Pieroni, che ieri ha accolto il personale specializzato nella consegna di 5 defibrillatori che verranno posizionati a copertura totale del territorio comunale. I dispositivi troveranno ubicazione rispettivamente: in centro storico, al campo sportivo comunale, in farmacia e ambulatorio medico, in località Valdaso e nell’edificio scolastico. Il progetto di sicurezza sanitaria è nato dalla volontà e dall’impegno dell’Amministrazione che ha potuto contare sul coordinamento dell’assessore e dottoressa Fabiola Fini, e sul coinvolgimento dei medici, farmacia e Pro loco locali, che hanno partecipato al sostegno delle spese necessarie. La sicurezza sanitaria data dall’istallazione dei defibrillatori, si completa con l’inserimento delle postazioni, nel sistema dell’Applicazione web, volta ad informare e segnalare ai residenti, turisti e passanti, ubicazione e disponibilità attiva dei dispositivi ‘salva vita’. Accanto alla sicurezza sanitaria, la Giunta comunale ha deciso investire nell’istallazione dell’impianto di videosorveglianza pubblica, che vedrà monitorato il paese nelle vie di entrata ed uscita, a garanzia della sicurezza dei residenti e dei Comuni limitrofi.

Paola Pieragostini