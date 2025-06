Manovre salvavita e defibrillatore. E’ il progetto Sicurezza in Circolo

Conoscere meglio il funzionamento del sistema di soccorso territoriale, imparare le manovre salvavita e l’utilizzo dei defibrillatori (DAE), sapere quando e come chiamare i numeri di emergenza e, soprattutto, diffondere una cultura di fiducia e rispetto nei confronti del personale sanitario. Sono gli obiettivi del progetto ‘Sicurezza in Circolo’, promosso da Ausl Modena, Arci Modena e Ancescao Modena, in collaborazione di Croce Blu di Carpi e di Soliera, Croce Rossa Carpi, realtà presenti nella rete del sistema di emergenza territoriale 118 (Set118).

Due gli appuntamenti a giugno: domani alle 17 al Centro Graziosi e mercoledì alle 17.30 al Circolo Arcobaleno di Santa Croce. Gli incontri, dedicati ai soci ma aperti all’iscrizione anche sul posto, saranno condotti da professionisti Ausl e volontari delle associazioni del soccorso che fanno parte della rete Set118.

Offrire una formazione di base ai cittadini non è l’unico scopo dell’iniziativa, che si inserisce all’interno della campagna regionale ‘Più cura per chi cura’, per sensibilizzare la cittadinanza e ricostruire la fiducia verso il personale sanitario, contribuendo al contrasto e alla riduzione degli episodi di aggressività che interessano sempre più spesso gli operatori e i volontari che si prendono cura della salute delle persone.

Infine, il desiderio è anche quello di promuovere e diffondere la conoscenza delle associazioni di volontariato del soccorso, e del loro prezioso lavoro sul territorio, anche con l’auspicio di favorire nuove adesioni.