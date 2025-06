Cadavere nel fosso a Modena, il mistero del ritrovamento e le ipotesi sulla morte: cosa sappiamo

Modena, 21 giugno 2025 – Resta ancora il mistero sul ritrovamento, ieri sera, del cadavere di un uomo che si trovava riverso in un canale di via Cavo Argine, nei pressi del parcheggio del parco Torrazzi, a Modena.

Il recupero del cadavere nel canale di via Cavo Argine a Modena

Il corpo in acqua da giorni

Non ha segni sul corpo ad una prima analisi esterna. Potrebbe dunque non essersi trattata di morte violenta. Sono in corso accertamenti sul cadavere trovato ieri sera in Stradello cavo argine. La salma è ora in medicina legale in attesa che la procura nomini i periti per l’esame autoptico. Solo gli esiti dello stesso potranno stabilire le esatte cause della morte. Tra le ipotesi però c’è quella che si sia trattato di una morte accidentale: l’uomo, pare di origine straniera, potrebbe essere rimasto vittima di una violenta caduta. È stato un passante a dare l’allarme intorno alle 21 ma pare che la salma - in avanzato stato di decomposizione - fosse lì da qualche giorno

Per fare luce su questo giallo e risalire all’identità della vittima stanno proseguendo le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura di Modena.

L’allarme lanciato da un passante

Il ritrovamento del corpo dell’uomo è avvenuto, dunque, nella tarda serata di ieri in una zona periferica della città: è stato un passante a lanciare l’allarme dopo aver visto il cadavere riaffiorare dal canale. L'uomo giaceva sul fondo del fosso, profondo circa due metri e con poca acqua, parzialmente nascosto dalla vegetazione.

Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia, i vigili del fuoco e la Scientifica. Dopo aver isolato l'area e interdetto il traffico, sono iniziate le operazioni di recupero della salma, concluse solo dopo mezzanotte grazie all'utilizzo di un'autoscala. Il corpo è stato poi trasferito alla Medicina Legale per l'autopsia.