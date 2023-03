Infastidisce i clienti: bloccato 20enne ubriaco

Il servizio, diretto dal Dirigente del Commissariato di Polizia, ha visto durante il week-end l’impiego di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, oltre che degli equipaggi impiegati nelle ordinarie attività di controllo del territorio, è stato effettuato in modo da garantire la presenza di diversi equipaggi nelle principali piazze ed aree al alta concentrazione di cittadini evitando il verificarsi di comportamenti aggressivi o incivili.

I controlli hanno consentito di identificare 120 persone e 65 veicoli. In questo contesto, inoltre, sono stati effettuati una serie di controlli, estesi anche alle zone periferiche, anche con finalità di prevenzione dei reati predatori, in occasione dei quali agenti e militari hanno svolto posti di controllo specie sulle principali vie di accesso alla città. Venerdì sera gli agenti hanno sanzionato per ubriachezza molesta un 20enne senigalliese che infastidiva i clienti di un locale del Vivere Verde.