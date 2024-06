Inseguono pusher con lo scooter di un passante

Lo spacciatore lancia via la droga e imbocca i vicoli più stretti per sfuggire ai poliziotti ma loro si fanno prestare lo scooter da un passante, raggiungono il pusher stremato e lo arrestano.

La brillante operazione antidroga si è svolta martedì pomeriggio e ha portato all’arresto di un pusher trentenne in trasferta a Jesi, rilasciato poco dopo in attesa di processo.

E’ avvenuto in via Setificio dove il personale delle volanti del commissariato ha beccato l’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente del tipo cocaina ed hashish, un cittadino nigeriano, 30enne di Castelplanio.

Intorno alle 17.30, nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio intensificati in via Setificio, area sensibile per la criminalità urbana, i poliziotti hanno intercettato lo straniero che procedeva a passo spedito. Alla vista degli agenti, scesi dall’auto di servizio per un controllo su strada, l’uomo ha iniziato una corsa a piedi in direzione opposta al senso di marcia dei poliziotti, imboccando i vicoli più stretti per far perdere le proprie tracce, liberandosi di un pacchetto di sigarette.

Gli agenti, hanno verificato che all’interno vi erano diverse dosi di stupefacente per cui, consapevoli che con il mezzo di servizio non avrebbero potuto raggiungere con facilità l’uomo, i poliziotti hanno chiesto la collaborazione di un cittadino che nell’immediato ha messo a disposizione il proprio scooter. Così saliti in sella al ciclomotore, i due agenti sono riusciti a ridurre fino ad azzerare la distanza che li separava dall’uomo il quale, spossato, vedendosi braccato, si è fermato.

L’uomo è stato portato in commissariato per la perquisizione e gli approfondimenti investigativi del caso. All’interno del pacchetto di sigarette gli agenti hanno trovato 9 dosi di stupefacente del tipo hashish avvolte in cellophane del peso complessivo di grammi 7,66 e una dose solidificata di cocaina anch’essa avvolta nel cellophane del peso complessivo di 3 grammi. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo con esito positivo in quanto sul tavolo da cucina è stata trovata un’ulteriore dose di hashish del peso di 0,28 grammi. L’uomo, con precedenti specifici in materia di droga, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, ma rimesso dopo poco in libertà. I controlli proseguiranno incessanti.