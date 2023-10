"Io, Vasco e la sfida sul palco di Sanremo"

Ha girato un bellissimo video del suo nuovo disco "Poterti inventare" dal mare alla collina del territorio del Rubicone passando per un vecchio casolare di Savignano sul Rubicone. Poi ha mandato testo e video a "Sanremo Senior", settima edizione di un festival riservato ai senior dai 34 anni in poi che avrà luogo nel teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo oggi e domani e che nella passata edizione ha avuto 4 milioni di visualizzazioni. Un festival internazionale con concorrenti da tutto il mondo e trasmesso sui canali social. Lui è Dino Moroni, in arte Arcano, italiano residente a San Marino, che si è regalato un nuovo disco dal titolo "Cumpà" dal quale è stato tratto il brano "Poterti inventare" insieme al chitarrista Enrico Cifaldi che ha curato tutti gli arrangiamenti.

Una novità assoluta per lei?

"Sì perchè io sono abituato a cantare in pubblico le canzoni di Vasco Rossi, il mio grande idolo e di cui sono un perfetto sosia. Dal 1995 al 2007 ho gestito il pub birreria "Tana del Blasco", a Miramare di Rimini, per i tanti ammiratori locali, per i turisti ma in modo particolare per i fans di Vasco Rossi".

Fa ancora anche molti concerti in giro per l’Italia?

"Sì con canzoni anche mie. Sono l’unico sosia riconosciuto di Vasco Rossi. I giovani e non dicono che assomiglio in modo impressionante, ho lo stesso timbro di voce e interpreto tutte le sue canzoni".

Uno dei ricordi più belli?

"Nel 1995 con il compianto Gigi Sabani ho ricevuto il premio della critica quando ho partecipato alla trasmissione televisiva di Italia Uno "Re per una notte". Quanti dischi ha inciso?

"Una decina con canzoni mie che riecheggiano però quelle di Vasco Rossi e in modo particolare una che si intitola "Vasco non Vasco" inserita nel cd "Scopri l’Arcano" che ha venduto 20mila copie".

E ha scritto pure un libro.

"Sì, "Una vita all’ombra di Vasco Rossi", con i testi delle sue canzoni e la storia e le foto della sua vita. Sono sempre stato un fans accanito di Vasco Rossi e nel 1990 ho iniziato a cantare le sue canzoni, anche se lo avevo già conosciuto in precedenza". Come ha preso Vasco Rossi il fatto di avere un sosia di successo?

"Il mio incontro con Vasco risale al 1988 al Bandiera Gialla di Rimini e sono rimasto colpito da quello che mi ha detto: "Dove ci siamo visti io e te?" Io gli ho risposto: "Davanti allo specchio". Lui si è messo a ridere e di lì è nata la nostra amicizia". Come è nata l’idea di partecipare a Sanremo Senior?

"Grazie a una mia amica che ha visto il bando sui social, mi sono iscritto e con grande sorpresa è arrivata la mail inaspettata della mia ammissione alla fase finale".

Perchè ha scelto la Valle del Rubicone per girare il video della canzone?

"Perchè è una zona che mi affascina, con dei bei paesaggi. Mi sono innamorato del vecchio casolare e abbiamo deciso di girare le scene dal mare ai monti. Evidentemente canzoni e video sono piaciuti agli organizzatori di Sanremo Senior. E dopo Sanremo inzierò un tour teatrale in acustico con Enrico Cifaldi e Giordano Donati vocalist percussionista".