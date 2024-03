Jesi non vuole fermarsi. A caccia dell’"ottava"

Sette vittorie consecutive, undici nelle ultime dodici partite dove si è perso soltanto in trasferta contro il Mestre, ormai un mese e mezzo fa, quarto posto in classifica con la leader però appena quattro punti sopra, la General Contractor di questo inizio 2024 pare non avere limiti e oggi cerca l’ennesimo successo, sfruttando un calendario oggettivamente più abbordabile rispetto a qualche settimana fa. Da prendere comunque con le molle, come ha messo in guardia più volte coach Marcello Ghizzinardi, perché tutte le avversarie del girone B hanno ancora qualcosa da dire in questa stagione: così è anche per il Vicenza, avversario odierno nella ventottesima giornata al PalaTriccoli, come sempre alle 18. I veneti sono impelagati nei bassifondi della graduatoria, terz’ultimi con 18 punti e dunque in zona play-out: Jesi, quarta a 38, ha più del doppio dei punti in classifica ma all’andata ha perso e già questo deve far suonare un campanello d’allarme evitando di sottovalutare il match, cosa che comunque nelle scorse giornate Valentini e compagni non hanno davvero mai fatto. All’andata Vicenza vinse davanti al pubblico amico 82-71 trascinata dai 17 punti in altrettanti minuti di Bugatti e dai 15 di Brambilla. I due si sono eretti a protagonisti anche la settimana scorsa ma non sono stati sufficienti per rendere la vita difficile al San Vendemiano, che ha vinto a Vicenza 96-78. Bugatti, ala di 200 cm, 25 anni, a 17.3 punti di media è senz’altro il migliore dei suoi fino a questo momento; ne segna 8.6 invece l’esperto esterno classe 1991 Cernivani, capitano vicentino, ben conosciuto dalle nostre parti per aver militato a Porto Sant’Elpidio, Civitanova ed Ancona. Squadra piuttosto giovane per il resto quella di coach Cilio che concede molti minuti anche a Cucchiaro (22 anni). Ambrosetti (24), Lurini (23), Riva (centro da 8.1 punti e 4.3 rimbalzi, 25 anni), oltre ai già citati Brambilla (27) e Bugatti (25). La General Contractor spera di recuperare almeno uno tra Varaschin e Merletto, assenti nell’ultimo match e conta nell’aiuto di un pubblico in crescita.

Andrea Pongetti