Jesi, pensa di acquistare un tornio e una pressa ma viene truffato

Jesi (Ancona), 22 gennaio 2024 -Nuova truffa messa a segno in rete con i poliziotti che arrivano al responsabile. Ieri al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato in stato di libertà per truffa un 29enne bergamasco con precedenti di polizia. Tutto è iniziato sul finire del mese di dicembre, quando la vittima, un 41enne jesino, presentatosi in commissariato ha riferito che ad aprile, sul sito marketplace, aveva acquistato diversi macchinari per officina e in particolare una pressa idraulica e un tornio per un prezzo complessivo di 995 euro. Come espressamente richiesto dal venditore, la vittima ha effettuato una ricarica Postepay. Il venditore, dopo aver incassato i soldi ha chiesto ulteriori 500 euro poiché il peso del carico della spedizione era eccessivo. La persona offesa ha suggerito di eliminare qualche oggetto per abbassare il peso, non avendo disponibilità di altri soldi. Nei giorni a seguire, i due continuavano a chattare concordando la data di arrivo della merce. Tuttavia, il 27 aprile, giorno concordato, la merce non è arrivata a destinazione. Nelle settimane successive, la persona offesa ha provato a contattare il venditore ma invano. Così nei mesi a seguire. A fine dicembre, confrontandosi con alcuni amici ha capito che non si trattava di ritardo nella spedizione della merce, bensì di un probabile raggiro. Di qui la decisione di sporgere querela Gli accertamenti investigativi espletati con tempestività dagli operatori di polizia hanno consentito di risalire all’identità certa dell’intestatario dell’Iban collegato alla carta Postepay, verso cui la vittima aveva effettuato la ricarica: un individuo bergamasco con diversi precedenti specifici, denunciato quindi alla procura competente per truffa.