"JFC Power Trio", sul palco una parte degli Incognito

Due ‘pezzi’ della celebre band Incognito, più un talentuoso chitarrista, cantante, compositore e armonicista. Messi insieme compongono il JFC Power Trio, protagonista di un concerto da non perdere in programma venerdì (ore 21, info 3804778204) al Teatro Panettone di Ancona. Francesco Mendolia, batterista ufficiale degli Incognito, è considerato uno dei più importanti interpreti dello strumento della scena europea.

Chicco Allotta, pianista, arrangiatore e compositore, attualmente è tastierista della grande band britannica, e collabora con molti altri artisti. Con loro c’è Julian Burdock (chitarra e voce).

Il loro repertorio, composto da pezzi musicali propri e cover riarrangiate in chiave soul, funky e jazz, rappresenta una miscela esplosiva di stili. Il trio vanta collaborazioni con grandi nomi della musica italiana e internazionale come Mario Biondi, Lee John e Jack Savoretti, Ray Parker Junior, Najee e molti altri. Ma la serata del Panettone non è tutta qui.

Ad aprirla sarà la band locale Macapea (Massimo di Matteo, voce e chitarra, Andrea Zaccari, basso, e Danilo Brugnini, batteria), che eseguirà una serie di brani soul dedicati a Pino Daniele. Inoltre la cantautrice anconetana Elena Solazzi e il chitarrista Federico Giuliani proporranno una breve esibizione di due pezzi. E c’è un’altra bella notizia: sabato (ore 16) Francesco Mendolia terrà una masterclass all’accademia musicale Lizard di Chiaravalle, per musicisti e studenti di musica.