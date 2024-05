La Raffaeli è d’argento. Bella prova agli Europei

Il campionato europeo di Ginnastica ritmica che si sta svolgendo a Budapest ha visto i talenti fabrianesi protagonisti e confermarsi ad alto livello c ome in tanti si aspettavano.

Ha aperto le danze venerdì la junior Anna Piergentili, che con il punteggio di 31.250 ha conquista l’argento alla palla!

Ha proseguito ieri una straordinaria Sofia Raffaeli che si è laureata vicecampionessa europea d’argento riconfermando quel risultato ottenuto a Baku nel 2023.

Ha chiuso la kermesse iridata all’All around una strepitosa Milena Baldassarri che ha conquistato il sesto posto migliorando di otto posizioni rispetto alla classifica e dimostrando di essere in gran forma.

La nuova Campionessa Europea è la bulgara Nikolova che ha eseguito quattro attrezzi impeccabili vincendo la gara con un distacco di quattro punti sulla fabrianese.

Sofia Raffaeli ha iniziato la gara al cerchio incantando giuria e pubblico sulle note di "Rescue" di Lauren Daigle.

La ventenne di Chiaravalle ottiene un 36.300. Alla palla con una performance precisa ed espressiva Sofia ottiene un incredibile 35.500.

Alle clavette una perdita sulla ripresa di un rischio comporta il punteggio di 34.000. Nell’ultima rotazione la Raffaeli esegue un esercizio al nastro perfetto ottiene il miglior punteggio all’attrezzo di tutto il campionato (33.950).

Al termine delle sue esibizioni ottiene 139.750 che non le basta per aggiudicarsi l’oro perché la Nikolova non sbaglia quasi niente, conquista 143.700 e distanzia la fabrianese di ben 4 punti e ldi cinque la tedesca Varfolomeev.

Ottima la prova anche dell’altra fabrianese Milena Baldassarri che conquista il sesto posto. Alle clavette un energico e coinvolgente esercizio le vale il punteggio di 33.150.

La ginnasta allenata da Claudia Mancinelli al nastro ottiene un 32.800. Al cerchio Milena ottiene il suo migliore esercizio al cerchio della stagione dove conquista un 34.750.

La gara per lei termina alla palla (punteggio 33.300) e con il punteggio totale di 134.000 Milena conquista la sesta posizione al concorso generale.

Ma non è finita. Oggi rivedremo le due campionesse azzurre di nuovo in pedana con Sofia che è impegnata in tutte e quattro le finali (cerchio, palla, clavette e nastro) e Milena che sarà presente alla finale a otto alle clavette. Insomma un’altra giornata per sognare e portare a casa qualche altro trofeo.

Angelo Campioni