La Sanità non è una Merce, Sindacati Cgil, Cisl e Uil Mobilitano a Fabriano

"La salute non è in vendita". È il messaggio lanciato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil durante il volantinaggio davanti l’ospedale Profili di Fabriano organizzato dalle sigle. Le richieste sono: "Ridurre i tempi delle liste di attesa, evitare i viaggi della speranza per avere una visita o una prestazione medica cui si ha diritto". Ma anche "più risorse per la prevenzione e più sicurezza sul lavoro"; "più medici e più infermieri non precari". Al centro della mobilitazione anche soprattutto il "reparto materno infantile oggi depotenziato ad ambulatorio" ma anche l’allarme incognite sulla realizzazione della palazzina chirurgica accanto all’attuale ospedale, le difficoltà del pronto soccorso e la carenza di personale medico e infermieristico. "No" dunque "alla progressiva e privatizzazione della sanità" e nemmeno agli annunci. La richiesta che arriva unitariamente dalle sigle che preparano la mobilitazione di domani ad Ancona è di ottenere un "reale confronto sul piano sanitario regionale e sui bisogni dei cittadini".