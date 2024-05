"La via degli angeli" di Fernando Frezzotti

E’ dedicato a Loreto il nuovo appuntamento con ‘Ancona incontra’ di Italia Nostra. Domani (ore 17) al Teatrino di San Cosma, Fernando Frezzotti presenterà il suo libro ‘La via degli angeli - La traslazione delle pietre della Santa Casa’. L’autore propone un’inedita e entusiasmante storia geopolitica che si affianca a quella religiosa, e che per un verso conferma l’autenticità della reliquia, mentre per l’altro spiega documentatamente i motivi che imposero la segretezza del trasporto nelle delicate circostanze del secolo XIII, ponendo in qualche modo fine alla cosiddetta ‘questione lauretana’. Frezzotti ricostruisce nel dettaglio i passaggi, gli itinerari, le soste e i protagonisti del viaggio che portò le reliquie a Loreto.