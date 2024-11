La Vigor è tornata. Ora c’è la Recanatese

Ormai si può dire: la Vigor è tornata. Forse non sotto l’aspetto del gioco, non del tutto almeno, piuttosto nell’atteggiamento, nella voglia di emergere e nel desiderio di non accontentarsi mai.

Tutti ingredienti che nel bilancio di una stagione valgono molto più di una finezza tecnica o di una singola giocata.

La Vigor vince ancora al "Riviera": terza vittoria di fila a San Benedetto così come in stagione e terzo gol di Ferrara sempre più leader offensivo dei rossoblu, almeno per quanto concerne la finalizzazione, dopo un inizio balbettante. La vittoria contro la Samb non deve però indurre a facili conclusioni: se Clementi ha risparmiato i cosiddetti "titolari", lo stesso ha fatto Palladini. Tra poco più di una settimana, la sfida in campionato risulterà senz’altro più veritiera per decifrare i valori delle due formazioni.

Eppure l’allenatore di Senigallia ha tutte le ragioni per essere soddisfatto; già perché una prestazione convincente delle seconde linee testimonia l’ottimo stato di salute del gruppo. Tutti sono entrati in campo con il giusto atteggiamento, ciò significa che tutti remano nella stessa direzione.

"Vincere fa sempre bene, ma non credo sia giusto snobbare questa competizione - dice mister Aldo Clementi -. Farlo significa mortificare il lavoro dello staff, dei ragazzi che lavorano duramente tutta la settimana per ritagliarsi spazio. Sia io sia il mister della Samb abbiamo dato spazio a coloro che solitamente hanno a disposizione meno minuti, ciò non significa che il test sia meno utile".

Prossimo step la Recanatese. Il blasonato club leopardiano non sta certo vivendo un momento particolarmente fortunato. Prima il grave infortunio di Melchiorri, poi le difficoltà nei risultati e nel trovare continuità, il tutto culminato con l’esonero di mister Filippi, decisiva la roboante sconfitta contro il Castelfidardo. Per ora la squadra è stata affidata a Bilò, il tecnico della Juniores Nazionale, eppure questo momento di difficoltà non deve trarre in inganno. La squadra è valida ed ha le capacità per risollevarsi da questo momento negativo. La Vigor è avvisata, nessuna distrazione può essere ammessa.

Nicolò Scocchera