La Vigor è un bunker: "Difesa fatta in casa"

Un pareggio in trasferta non è mai da disprezzare, specie se maturato in un campo difficile, contro una squadra motivata ed imprevedibile come l’Isernia. La Vigor si presenta al doppio appuntamento casalingo contro Ancona e Chieti con un importante e per nulla scontato bottino di punti.

Il pari strappato in Molise permette ai senigalliesi di rimanere tra le prime della classe, ad oggi il primato in coabitazione vale poco in termini di classifica, ma assume un significato molto importante per mister Aldo Clementi che sta notando, domenica dopo domenica, i miglioramenti della sua creatura.

Tanti gli aspetti positivi: determinazione, concentrazione ed una difesa che, per il momento, dimostra una certa solidità. Ancora nessun gol subito in trasferta ed uno solo in casa, dati sontuosi se paragonati a quelli della passata stagione, quando la Vigor aveva incassato ben 5 reti nelle prime due giornate contro Termoli e Notaresco.

"Questo dato lo avevo notato ed indubbiamente risalta all’occhio – dice il direttore sportivo vigorino Roberto Moroni -. Sicuramente aver incassato pochi gol ci inorgoglisce, ma andiamoci piano, siamo solo all’inizio. Tutta la difesa della Vigor è composta da senigalliesi o da ragazzi cresciuti nel nostro vivaio, ciò significa che la scelta di puntare su ragazzi del territorio sta premiando e non nascondo che ci rende molto orgogliosi". Capitolo attacco: nonostante l’elevato tasso tecnico e la caratura di alcuni giocatori offensivi, la Vigor non è apparsa lucidissima sotto porta e questo aspetto di sicuro non esalta mister Clementi. Indubbiamente però le soluzioni non mancano e lo staff tecnico confida in una crescita collettiva con il passare dei mesi. Ad oggi purtroppo, la Vigor ha un problema con i centravanti: ad Isernia, Alonzi ha rimediato una distorsione al ginocchio, un infortunio da non sottovalutare per questo nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori esami. Al suo posto dovrebbe esserci capitan Pesaresi, ma il condizionale è d’obbligo visto che l’uomo dei record rossoblu è ancora alle prese con un fastidioso problema alla schiena.

Nicolò Scocchera