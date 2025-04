La Vigor si salva in quarta serie: Antonioli soddisfatto del risultato

La fine di una sofferenza durata mesi: la Vigor è aritmeticamente salva e mister Mauro Antonioli può tirare un bel sospiro di sollievo. È stato un viaggio lungo e ricco di insidie, ma ciò che conta è la permanenza in quarta serie.

"La salvezza era la priorità, purtroppo la vittoria sfumata alla fine per colpa della solita amnesia mi ha rovinato la festa - spiega mister Antonioli -. Sono felice per i ragazzi, per la società e per i tifosi. Abbiamo affrontato una squadra con la mente più sgombra della nostra, la Vigor era di certo più bloccata, soprattutto all’inizio. Nella ripresa ho cambiato qualcosa a livello tattico, ho cercato di dare un appoggio a Pesaresi, inserendo Tenkorang. Ho visto delle cose apprezzabili, peccato per il risultato finale. Domenica prossima darò spazio a chi ha giocato un po’ meno, ma onoreremo il nostro impegno", continua il mister rossoblu che conferma di essersi trovato bene nella spiaggia di velluto.

"A Senigallia mi sono trovato benissimo, un ambiente sano, con tante persone in gamba - rimarca Antonioli -. È chiaro che non ho allenato una squadra con delle caratteristiche che rispecchiano il mio modo di vedere il calcio, ma sono felice di questa esperienza. A me dispiace dover lasciare in tribuna giocatori bravi ed esperti, alla fine però grazie ad un ambiente così solido siamo riusciti a portare la nave in porto".

n.s.