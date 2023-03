L’addio a Elvio Giaccaglini: tanti amici e colleghi in lacrime

Chiesa gremita ieri pomeriggio per l’ultimo saluto a Elvio Giaccaglini, l’ex primario di Neurologia morto giovedì a 78 anni. Erano in tanti ieri alla chiesa di San Francesco per i funerali con il presidente del Lions club Giordano Togni che ha voluto ricordare Elvio Giaccaglini colonna portante del club di service. Non sono voluti mancare in tanti, amici, colleghi medici e infermieri. Presenti anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, l’assessora Emanuela Marguccio e il consigliere Giancarlo Catani. Giaccaglini, candidato consigliere anche alle ultime elezioni amministrative con il Partito democratico a sostegno del sindaco Fiordelmondo era molto impegnato sui temi cittadini e sempre pronto a mettere a disposizione le proprie conoscenze per la città. Direttore del reparto di Neurologia di Jesi dal novembre 1995 fino al pensionamento e stato anche direttore di dipartimento di Medicina e Specialità Mediche e ha svolto attività di consulenza neurologica all’istituto di riabilitazione Santo Stefano. Tra l’altro era socio fondatore dell’associazione Italiana Carlo Urbani oltre ad essere stato presidente del Lions.

sa. fe.