Ladri di profumi, doppia denuncia

Denunciati per furto aggravato e ricettazione in concorso i due uomini che, martedì scorso, si sono resi protagonisti di un colpo messo a segno alla profumeria Naima di corso Garibaldi, in pieno centro ad Ancona. Dopo aver distratto la commessa, hanno asportato due profumi dagli scaffali. Gli è andata male, però, perché sono stati ripresi dalle immagini di videosorveglianza e, una volta identificati, i volti dei ladri sono stati trasmessi a tutti i carabinieri dei reparti di Ancona. Due giorni dopo, il giovedì, sono stati intercettati dai militari falconaresi nei pressi di una analoga attività di piazza Garibaldi a Falconara e portati in caserma. Sono un 53enne che risiede in provincia di Torino e un 55enne bosniaco, peraltro irregolare sul territorio italiano (e dunque segnalato all’autorità giudiziaria). All’interno del veicolo, parcheggiato in una via limitrofa a dove si trovavano, erano presenti otto profumi di diverse marche, ancora confezionati, tra i quali i due rubati martedì ad Ancona e i due rubati la mattina stessa a Falconara. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, al fine di risalire al negozio dal quale sarebbero stati rubati i restanti quattro profumi. Il valore complessivo della refurtiva recuperata è di circa 1.500 euro. Per i due è scattata una denuncia alla Procura, al termine di una rapida indagine condotta dai carabinieri di Ancona e Falconara.