Ladri in azione anche in ospedale. Rubato portafoglio a un’infermiera

Un furto si è consumato all’interno dell’ospedale di Senigallia, dove un’infermiera in servizio è stata derubata del proprio portafoglio. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza all’interno della struttura ospedaliera e sulla tutela di chi ci lavora. "Credo che la cosa non vada sottaciuta o limitata alla semplice denuncia ai carabinieri – denuncia l’infermiera, esasperata dall’accaduto - si tratta infatti dell’ennesimo furto, ma la problematica sembra non interessare la Direzione della Struttura Ospedaliera". L’episodio ha riacceso i riflettori sulla mancanza di armadietti chiusi a chiave messi a disposizione del personale: "All’interno dei singoli reparti non vi sono armadietti con chiavi dove il personale può lasciare custoditi i propri beni" - conclude – Un altro portafoglio è stato rubato a una senigalliese mentre era intenta a fare acquisti al centro commerciale, lo stesso che è stato ritrovato da un passante, con tanto di carte di credito ma senza contanti, proprio all’esterno della galleria. Una pianta, acquistata poco prima al mercatino dei fiori di piazza del Duca, è stata rubata sabato, mentre la proprietaria stava facendo l’aperitivo in un locale del Foro Annonario. La donna, per lasciare libero il tavolo, ha appoggiato la pianta a terra a fianco alla sua sedia, ma al momento di andare a casa, non l’ha più trovata.