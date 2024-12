L’albero ’high tech’ contestato da Spilli

A Osimo continua lo scontro sul Natale, partito in ritardo, anche sull’albero "high tech" montato in piazza. L’ex consigliere del centrosinistra Tommaso Spilli afferma: "L’albero ’high tech’ che di alta tecnologia ha soltanto i led presumo che sia composto da plastica e componenti che impiegano terre rare. Non so quanto sia riciclabile e se effettivamente lo è. Chi l’ha prodotto non si sa ma una cosa è certa, sono state impiegate risorse fossili ed emessa una quantità enorme di Co2 per produrlo. A paragone non c’è confronto con l’abete rosso che produce servizi ecosistemici".