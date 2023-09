"Le fate del cuore", gruppo di mamme pronto ad aiutare chi è in difficoltà

Un gruppo di mamme e non solo ha costituito a Osimo una nuova associazione solidale, "Le fate del cuore".

"Siamo noi che vogliamo andare dalle famiglie per portare loro ciò di cui necessitano. Ultimamente abbiamo raggiunto una famiglia di Osimo che ci ha fatto richiesta di essere aiutata perché ha una bambina piccola di quattro anni con una situazione un po’ difficile, infatti quella ragazza ci è rimasta tanto nel cuore. Altre richieste ci arrivano anche da Castelfidardo, Loreto e Ancona. Siamo attivi anche nei confronti dei senzatetto e andiamo ad aiutare i nuclei familiari nelle case famiglie – ha detto la presidente -. Il 21 luglio siamo state al reparto Oncologico dell’ospedale Salesi per consegnare tanti doni ai bambini affetti da malattie tumorali. Cerchiamo di essere un po’ dappertutto insomma per aiutare il prossimo. Stanno nascendo delle collaborazioni e se ci riusciremo saremo presto attivi anche nella campagna a contrasto del bullismo. Grazie ai volontari e al Comune di Osimo che crede molto in noi".

La "famiglia" è in costante crescita e appena termineranno i lavori sarà aperta una sede in centro a Osimo in un locale che è stato donato da un volontario. Amazon da ultimo ha selezionato l’associazione per donare materiale scolastico che a loro volta il gruppo destinerà ai piccoli che necessitano in vista dell’inizio della scuola. Un sogno, che sarà presto discusso, è attivare raccolte alimentari per le famiglie di Osimo.