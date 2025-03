Le ‘Signore in nero’ di De Carlo vanno in scena all’Accademia56

Uno spettacolo che esplora il lato oscuro delle donne, portando in scena figure femminili che sfidano le convenzioni attraverso atti di violenza e potere. Ecco a voi ‘Signore in nero’, che Laura De Carlo dirige oggi (ore 18.30 e 21, ingresso 12 euro) e domani (ore 21) all’Accademia56 di Ancona. Sul palco, Roberta Bucci, Giorgia Bugari, Giovanna Grilli, Margherita Iacucci, Irene Pastore e Alessandro Karakottas. E’ la stessa regista a definire lo spettacolo ‘terapeutico’, per se stessa, "come donna e regista", per le artiste coinvolte e per il pubblico. De Carlo parla di "potente valvola di sfogo per tutta la frustrazione, l’ingiustizia, la fatica che tutti i giorni le donne vivono. E soprattutto la difficoltà, o impossibilità, di rompere il soffitto di cristallo sopra le nostre teste, di essere buone madri e donne in carriera, efficienti e femminili, intelligenti e serene, per non voler neanche pensare a tutte quelle donne che ogni giorno subiscono violenza fisica e psicologica da chi dovrebbe amarle e rispettarle". Le ‘Signore in nero’ danno libero sfogo a sentimenti ‘negativi’ repressi, e arrivano a uccidere, a essere crudeli, spietate. Lo spettacolo non è un invito al crimine, ovviamente, ma a una giusta ribellione. "Abbiamo il diritto di arrabbiarci, urlare, dimostrare che sappiamo e vogliamo abbandonare il nostro ruolo di vittime".