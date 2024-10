L’Ex Politeama Rossini torna in vendita

Nuovo annuncio di vendita per l’ex Politeama Rossini, ma il prezzo resta fermo a un milione e 575 mila euro. L’aggiornamento è datato 29 settembre 2024. ‘Cerved Property Services Italy S.r.l. propone in vendita un fabbricato (ex cinema Politeama Rossini), di circa 1.000 mq, ubicato nel centro storico del comune di Senigallia, limitrofo a Piazza Del Duca e confinante con i giardini della più famosa Rocca Roveresca. Si tratta di un fabbricato risalente agli inizi degli anni ’30, destinato ad ospitare attività attrattive come cinema e teatro. Il progetto approvato dal Comune di Senigallia, iniziato e poi sospeso, prevedeva la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dell’immobile, tramite un intervento classificabile come ristrutturazione edilizia che consentiva il mantenimento della volumetria preesistente, modificandone però le quote dei solai interni e la superficie di piano complessiva. Il bene ricade nel centro storico del comune di Senigallia dove il tessuto edilizio può definirsi misto e caratterizzato da fabbricati ottocenteschi e novecenteschi, in cui, nella quasi totalità dei casi, si trovano spazi piccoli o medi con negozi ai piani terra ed uffici e residenze ai piani superiori" si legge nell’annuncio. Un immobile che attende da anni una riqualificazione e che forse potrebbe scaturire l’interesse di qualche imprenditore alla luce della riqualificazione che a breve interesserà il comparto ex Penna. L’inizio dei lavori della rotatoria è imminente, mentre sono già partiti i lavori di realizzazione di un nuovo edificio.

L’ex Politeama Rossini è un pezzo di storia della spiaggia di velluto e inoltre sorge in un punto nevralgico del centro storico. In passato, tra le valutazioni riguardo al futuro dell’ex Rossini, si era pensato a un parcheggio, ma la Giunta Olivetti ha già acquisito l’ex Iat, pronto ad essere trasformato in un parcheggio multipiano a servizio di centro storico e lungomare. Quella dell’ex Iat è una zona che l’Amministrazione sta cercando di riqualificare: l’ex Hotel Massi è stato acquisito all’asta da un privato e presto potrebbe avere un nuovo futuro, mentre l’auspicio è che già dalla prossima estate si possa vedere riqualificato l’Hotel Eleonora, acquisito all’asta da un privato. Si attende anche una risposta riguardo ad un interessamento per l’Hotel Marche, per cui presto la Provincia potrebbe bandire un’altra asta.