L’exploit è delle crociere. Anche le merci soffrono

Situazione economica generale e crisi internazionali, così i porti hanno continuato a soffrire nel 2023. Compreso quello di Ancona, capofila dell’Autorità di Sistema dell’Adriatico Centrale. In calo le merci, più o meno stabili i passeggeri, con una netta e positiva crescita dei transiti soprattutto da e per Croazia e Albania. Nello scalo dorico l’anno scorso sono state 9.486.967 tonnellate le merci movimentate, con un calo del -10% sull’anno precedente, quando le merci erano state 10.576.996 tonnellate. Sono diminuite, in particolare, le merci solide, pari a 377.812 tonnellate, soprattutto nel segmento del traffico traghetti per la Grecia.

Le merci imbarcate e sbarcate nei contenitori sono state 1.148.130 tonnellate, in linea con il 2022. Buono l’andamento del numero dei contenitori, cresciuti da 165.346 del 2022 a 173.152 del 2023, con un aumento del +5%. Le principali tipologie di merce trasportate in container sono i prodotti chimici e artificiali, dell’agricoltura e della silvicoltura, i prodotti alimentari e bevande e i metalli non ferrosi. I principali porti hub di riferimento per Ancona sono, anche nel 2023, Trieste e Gioia Tauro, il porto del Pireo in Grecia, quello di Koper in Slovenia e Malta. Il traffico complessivo dei passeggeri nello scalo dorico, con 948.457 viaggiatori, è in linea con il dato del 2022. I passeggeri dei traghetti sono stati 860.630, con un lieve calo del -2% rispetto al 2022, dovuto in particolare alla direttrice greca dove sono transitate 582.591 persone. Un dato parzialmente compensato dall’incremento dei passeggeri delle navi traghetto per la Croazia che sono stati 158.206 (+23%) e di quelli per l’Albania, in totale 119.833, con una crescita del +10%. Buona la performance delle crociere arrivate nel porto di Ancona. I passeggeri sono stati 87.827, con un aumento del +20% sugli arrivi della stagione 2022, quando erano 73.026. Sono stati 18.080 i crocieristi imbarcati e sbarcati ad Ancona a bordo della nave Msc Fantasia, arrivata 29 volte nello scalo. Complessivamente le toccate di navi da crociera sono state 48, otto in più del 2022.

Un dato più che positivo, segno dell’ottimo andamento internazionale del traffico delle crociere, che anticipa la programmazione del 2024 in cui le toccate di crociere previste sono già 60, con l’avvio della stagione il 5 aprile con l’arrivo di Msc Lirica: "L’andamento delle merci movimentate nel sistema portuale è dovuto, anche nel 2023, all’influenza della congiuntura economica e degli effetti delle crisi politiche internazionali che si sono susseguite in questi anni e che non accennano a diminuire" si legge in un commento della dirigenza dell’Authority di Ancona. Di seguito, in pillole, il bilancio dell’intero sistema portuale del Medio Adriatico. Sono state 11.239.080 tonnellate le merci complessivamente movimentate nel 2023 nei porti di Ancona-Falconara Marittima, Ortona e Vasto che fanno parte dell’Autorità. Del totale, 6.785.316 tonnellate sono state le merci solide e 4.453.764 tonnellate le rinfuse liquide.